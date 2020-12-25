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Google выпустит новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой

Google выпустит новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой В смартфоне Pixel 6 может быть применена подэкранная фронтальная камера, невидимая глазом.
ИКТ
25 декабря 2020 г. 16:10
Google выпустит новый смартфон Pixel с необычной фронтальной камерой

В смартфоне Pixel 6 может быть применена подэкранная фронтальная камера, невидимая глазом.

Как передает Report, о патенте Google на такую технологию сообщает Phonearena.

В технической документации указывается смартфон с узкими рамками по всему периметру экрана. В дисплее нет вырезов или отверстий под фронтальную камеру. Зато обозначена прямоугольная область под экраном, где и может разместиться новый фотосенсор.

Новый смартфон от Google должен быть представлен во второй половине 2021 года. Пока же на рынке присутствует Pixel 5, раскритикованный многими блогерами за скромную начинку при флагманской стоимости.

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