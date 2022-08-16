Google выпустила финальную версию Android 13

Google выпустила стабильную версию Android 13 для фирменных смартфонов Pixel.
Как передает Report со ссылкой на портал
Так, в меню быстрых настроек кнопки редактирования плиток QS, выключения устройства и настроек сменили свое расположение. Изменения также коснулись и разрешений - теперь вместо доступа ко всем файлам можно предоставлять разрешение для чтения фото, видео и каждых типов файлов отдельно. Также для каждого приложения в Android 13 необходимо будет выдавать отдельные разрешения на отправку уведомлений, которые по умолчанию будут выключены.
В разделе "Обои и стиль" вместо четырех возможных цветовых решений системы на основе обоев и четырех основных цветов предлагаются по 16 различных решений.
Нововведения также включают в себя установку языка, отличного от системы для каждого отдельного приложения и многое другое.
Стоит отметить, что изменения в Android, которые появляются в устройствах Google Pixel, не всегда поступают в смартфоны других брендов.
Релиз Android 13 на гаджеты Samsung, Xiaomi, Realme и других компаний ожидается позднее, в том числе в 2023 году.