Google выпустила финальную версию Android 13

Google выпустила стабильную версию Android 13 для фирменных смартфонов Pixel.

Google выпустила стабильную версию Android 13 для фирменных смартфонов Pixel.

Как передает Report со ссылкой на портал 9to5google , релиз финальной версии Android 13 случился раньше, чем ожидалось. Например, выход Android 12 в прошлом году состоялся в октябре. В отличие от прошлогодней ОС, в которой был обновлен интерфейс с Material Design до Material You, в новой версии Google сосредоточилась на доработке существующих функций.

Так, в меню быстрых настроек кнопки редактирования плиток QS, выключения устройства и настроек сменили свое расположение. Изменения также коснулись и разрешений - теперь вместо доступа ко всем файлам можно предоставлять разрешение для чтения фото, видео и каждых типов файлов отдельно. Также для каждого приложения в Android 13 необходимо будет выдавать отдельные разрешения на отправку уведомлений, которые по умолчанию будут выключены.

В разделе "Обои и стиль" вместо четырех возможных цветовых решений системы на основе обоев и четырех основных цветов предлагаются по 16 различных решений.

Нововведения также включают в себя установку языка, отличного от системы для каждого отдельного приложения и многое другое.

Стоит отметить, что изменения в Android, которые появляются в устройствах Google Pixel, не всегда поступают в смартфоны других брендов.

Релиз Android 13 на гаджеты Samsung, Xiaomi, Realme и других компаний ожидается позднее, в том числе в 2023 году.