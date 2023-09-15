О нас

Google выплатит штату Калифорния $93 млн из-за нарушения политики конфиденциальности

Google выплатит штату Калифорния $93 млн из-за нарушения политики конфиденциальности Google заплатит 93 миллиона долларов штату Калифорния за нарушение конфиденциальности геолокации. Между сторонами было достигнуто соглашение, стороны уже достигли соответствующей договоренности.
ИКТ
15 сентября 2023 г. 08:04
Google выплатит штату Калифорния $93 млн из-за нарушения политики конфиденциальности

Google заплатит 93 миллиона долларов штату Калифорния за нарушение конфиденциальности геолокации. Между сторонами было достигнуто соглашение, стороны уже достигли соответствующей договоренности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press.

В ноябре 2022 года корпорация выплатила 40 штатам сумму 391,5 миллиона долларов за то, что отслеживала местонахождение пользователей, отмечает издание.

Причиной расследования стала статья Associated Press в 2018 году. Так, издание сообщало, что даже после того, как Google отказался от отслеживания, отключив функцию под названием "История местоположений", он продолжал отслеживать данные о геолокации людей.

В рамках договоренности Google заявила о своей невиновности, а также согласилась на ряд ограничений, включая обеспечение большей прозрачности в плане отслеживания местоположения пользователей, раскрытие пользователям информации о том, что их геолокационные данные могут использоваться для настройки рекламы при активации настроек учетной записи, связанных с местоположением, и отображение дополнительной информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Google” Kaliforniyaya 93 milyon dollar təzminat ödəyəcək

Другие новости из категории

Рена Джафарова: На конгресс астронавтики в Баку приедут свыше 20 астронавтов
Рена Джафарова: На конгресс астронавтики в Баку приедут свыше 20 астронавтов
14 сентября 2023 г. 13:39
Общая стоимость информационных и коммуникационных услуг в Азербайджане выросла более чем на 14%
Общая стоимость информационных и коммуникационных услуг в Азербайджане выросла более чем на 14%
13 сентября 2023 г. 20:03
Apple представила iPhone 15
Apple представила iPhone 15
12 сентября 2023 г. 22:07
ООН: В мире к интернету по-прежнему не подключены 2,6 млрд человек
ООН: В мире к интернету по-прежнему не подключены 2,6 млрд человек
12 сентября 2023 г. 20:00
В Нахчыване могут возникнуть временные перебои в предоставлении услуг интернета и связи
В Нахчыване могут возникнуть временные перебои в предоставлении услуг интернета и связи
12 сентября 2023 г. 19:17
Служба электронной безопасности рассылает СМС для обеспечения безопасности онлайн-аккаунтов граждан
Служба электронной безопасности рассылает СМС для обеспечения безопасности онлайн-аккаунтов граждан
12 сентября 2023 г. 17:55
Объем электронных закупок в Азербайджане вырос почти на 19%
Объем электронных закупок в Азербайджане вырос почти на 19%
12 сентября 2023 г. 14:44
Еще одна торговая онлайн-платформа Турции может начать работу в Азербайджане
Еще одна торговая онлайн-платформа Турции может начать работу в Азербайджане
11 сентября 2023 г. 13:23
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Владелец Viber: Мы можем противостоять российской пропаганде
Владелец Viber: Мы можем противостоять российской пропаганде
10 сентября 2023 г. 04:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi