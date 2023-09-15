Google выплатит штату Калифорния $93 млн из-за нарушения политики конфиденциальности

Google заплатит 93 миллиона долларов штату Калифорния за нарушение конфиденциальности геолокации. Между сторонами было достигнуто соглашение, стороны уже достигли соответствующей договоренности.

Google заплатит 93 миллиона долларов штату Калифорния за нарушение конфиденциальности геолокации. Между сторонами было достигнуто соглашение, стороны уже достигли соответствующей договоренности.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press .

В ноябре 2022 года корпорация выплатила 40 штатам сумму 391,5 миллиона долларов за то, что отслеживала местонахождение пользователей, отмечает издание.

Причиной расследования стала статья Associated Press в 2018 году. Так, издание сообщало, что даже после того, как Google отказался от отслеживания, отключив функцию под названием "История местоположений", он продолжал отслеживать данные о геолокации людей.

В рамках договоренности Google заявила о своей невиновности, а также согласилась на ряд ограничений, включая обеспечение большей прозрачности в плане отслеживания местоположения пользователей, раскрытие пользователям информации о том, что их геолокационные данные могут использоваться для настройки рекламы при активации настроек учетной записи, связанных с местоположением, и отображение дополнительной информации.