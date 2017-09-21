Google выкупит часть бизнеса известного производителя смартфонов

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Холдинг Alphabet - материнская компания Google - выкупит подразделение HTC, занимающееся разработкой Pixel-смартфонов. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, сумма сделки составит 1,1 млрд долларов.

Вместе с этим HTC сохранит права на свой бренд и продолжит выпускать собственные смартфоны. Закрытие сделки, в случае одобрения со стороны регулирующих органов, ожидается в начале 2018 года.

В настоящий момент HTC - некогда один из лидеров мобильного рынка, продававший каждый десятый смартфон в мире, - борется за выживание. Ее доля на рынке мобильных устройств продолжает падать, и сейчас составляет 0,9%.