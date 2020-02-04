Google впервые раскрыла доходы Youtube

Холдинг Alphabet раскрыл сведения о прибыли, которые генерирует принадлежащий ему видеохостинг Youtube.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, годовой отчет опубликован на сайте компании.

Alphabet – материнская компания Google. Последняя приобрела Youtube в 2006 году замиллиарда долларов США. С тех пор холдинг не публиковал данных о доходах сервиса от рекламы.За 2019 год Youtube заработал на рекламе болеемиллиардов долларов США.Сервис принес компании около% всей выручки, которая составиламиллиарда долларов США. Доходы Alphabet за год выросли на%.