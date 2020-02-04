Google впервые раскрыла доходы Youtube

Холдинг Alphabet раскрыл сведения о прибыли, которые генерирует принадлежащий ему видеохостинг Youtube.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, годовой отчет опубликован на сайте компании.Alphabet – материнская компания Google. Последняя приобрела Youtube в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов США. С тех пор холдинг не публиковал данных о доходах сервиса от рекламы.За 2019 год Youtube заработал на рекламе более 15 миллиардов долларов США.
Сервис принес компании около 10% всей выручки, которая составила 162 миллиарда долларов США. Доходы Alphabet за год выросли на 18%.