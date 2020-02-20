Google выпустила новую версию Android

Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал 9to5google.

Отмечается, что компания сделала релиз "раньше, чем обычно", чтобы разработчики могли заранее оценить новшества и указать на баги и ошибки.Новую версию Android можно установить на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL. Одно из главных новшеств — возможность предоставлять приложениям доступ к микрофону, камере и геолокации только "на время работы приложения", то есть одноразово, а не на постоянной основе. Также изменена работа аутентификации по биометрическим данным, повышена безопасность хранения и передачи информации.Создатели также обновили сервис обмена сообщениями и систему создания "длинных" скриншотов.