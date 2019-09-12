Google выплатит в общей сложности почти 1 млрд по делу о неуплате налогов во Франции

Американская компания Google выплатит в общей сложности 965 млн евро в рамках досудебного урегулирования дела о неуплате налогов во Франции. Помимо 500 млн евро штрафа, эта сумма включает в себя 465 млн евро ранее не уплаченных налогов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Эти договоренности включают в себя уплату суммы в 500 млн евро, которая была озвучена сегодня во французском суде, а также дополнительно 465 млн евро налогов, которые мы согласились выплатить", - говорится в заявлении, которое приводит агентство.