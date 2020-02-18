Google сворачивает проект бесплатного Wi-Fi для развивающихся стран

Компания Google объявила, что в течение 2020 года постепенно свернет свой проект Google Station.

Как передает Report, в рамках проекта компания предоставляла оборудование и поддержку развивающимся странам мира для обеспечения бесплатного доступа к Wi-Fi.

Как отмечается в заявлении компании, когда этот проект только запускался в 2015 году, доступ к интернету в развивающихся странах был дорогим и ненадежным. Теперь же все изменилось, «выйти в сеть теперь проще и дешевле», местные провайдеры справляются сами, «услуги мобильного интернета стали доступнее и качество связи во всем мире улучшается», и ввиду этого трудно расширять сеть Google Station и делать это безубыточно.

Первые хот-споты для доступа к интернету Google установил в Индии в 2015 году в партнерстве с компаниями RailTel, Indian Railways, Pune Smart City. К настоящему времени Google Station действует более чем на 400 самых загруженных железнодорожных вокзалах Индии и в ряде других мест по всей стране.

Кроме того, за эти годы Google Station начал работать в Бразилии, Нигерии, Таиланде, Филиппинах, Мексике, Индонезии, Вьетнаме, а всего три месяца назад проект был запущен в Южной Африке. В общей сложности действует более 5 000 хот-спотов, все они будут свернуты в течение года.