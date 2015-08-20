​Google столкнулся с потерей данных

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Четыре удара молнии по одному из центров обработки данных Google в Бельгии привели к частичной потере данных пользователей.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, разразившаяся 13 августа гроза повлияла на работу сервиса Google Compute Engine, вследствие чего некоторые пользователи потеряли доступ к своим файлам. Часть данных удалось восстановить через несколько часов. На устранение неполадок компании понадобилось четыре дня.

В Google уточнили, что было уничтожено около 0,000001% информации: "Несмотря на то, что автоматические вспомогательные системы оперативно восстановили подачу питания, а системы хранения данных имеют резервное батарейное питание, некоторые недавно сохраненные данные находились в более восприимчивых к отключениям электроэнергии системах хранения".