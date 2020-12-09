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Google сделал доступной ОС Fuchsia для замены Android

Google сделал доступной ОС Fuchsia для замены Android Fuchsia станет универсальной софтовой платформой для любых устройств, включая компьютеры и "умную" бытовую технику.
ИКТ
9 декабря 2020 г. 13:49
Google сделал доступной ОС Fuchsia для замены Android
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Компания Google объявила об открытии исходного кода операционной системы следующего поколения Fuchsia.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, разработки корпорации доступны на официальном сайте проекта.

В Google надеются, что энтузиасты и сторонние разработчики помогут в развитии операционной системы, разработка которой идет четвертый год. Но и признают, что Fuchsia пока не готова, как финальный продукт.

Новую операционную систему часто называют заменой Android, основанной на базе ядра Zircon. В самой корпорации не называют точной цели разработки ОС. Энтузиасты-разработчики считают, что Fuchsia станет универсальной софтовой платформой для любых устройств, включая компьютеры и "умную" бытовую технику.

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Версия на английском языке Google is still developing its mysterious Fuchsia OS

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