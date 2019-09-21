Google создал самый мощный компьютер в мире

Американская компания Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер, который способен выполнять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на научный доклад корпорации.

Как сообщается, научные сотрудники компании создали процессор, осуществивший за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который самому мощному в мире компьютеру «Саммиту» понадобилось бы порядка 10 тысяч лет.

Разработчики заявляют, их творение стало важной вехой для дальнейшего проведения операций с полномасштабным квантовым вычислительным процессом.

Отмечается, что новая разработка позволит увеличить мощности компьютеров.

В Google от комментариев насчет созданного процессора отказались.

Ранее математики обучили машину квантовой механике так, что она больше не ошибается.