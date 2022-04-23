Google раскрыла кодовое название Android 14

Google раскрыла официальное кодовое название Android 14.

Google раскрыла официальное кодовое название Android 14.

Как передает Report со ссылкой на портал 9to5google , операционная система 2023 года будет называться "Перевернутый торт".

В коде, опубликованном проектом AOSP, упоминается название Android 14 - Upside Down Cake, что переводится как "Перевернутый торт". Такой десерт выпекается в форме, а затем переворачивается вверх дном, чтобы нижний слой оказался сверху.

Каждый год Google дает новым версиям Android названия разных десертов в алфавитном порядке. Раньше такие имена указывались прямо рядом с версией, но, когда компания выпустила Android 10 под буквой Q, она не нашла очевидного десерта для названия. В конце концов Google остановилась на Queen's Cake (королевский торт), но с тех пор публичное обозначение Android происходило в цифрах.

Однако внутри компании Google продолжает практику выбора подобных названий для каждой версии ОС. Например, Android 12 известен как Snow Cone (гранисадо), а грядущая версия Android 13 будет называться Tiramisu.