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Google раскрыла кодовое название Android 14

Google раскрыла кодовое название Android 14 Google раскрыла официальное кодовое название Android 14.
ИКТ
23 апреля 2022 г. 04:45
Google раскрыла кодовое название Android 14

Google раскрыла официальное кодовое название Android 14.

Как передает Report со ссылкой на портал 9to5google, операционная система 2023 года будет называться "Перевернутый торт".

В коде, опубликованном проектом AOSP, упоминается название Android 14 - Upside Down Cake, что переводится как "Перевернутый торт". Такой десерт выпекается в форме, а затем переворачивается вверх дном, чтобы нижний слой оказался сверху.

Каждый год Google дает новым версиям Android названия разных десертов в алфавитном порядке. Раньше такие имена указывались прямо рядом с версией, но, когда компания выпустила Android 10 под буквой Q, она не нашла очевидного десерта для названия. В конце концов Google остановилась на Queen's Cake (королевский торт), но с тех пор публичное обозначение Android происходило в цифрах.

Однако внутри компании Google продолжает практику выбора подобных названий для каждой версии ОС. Например, Android 12 известен как Snow Cone (гранисадо), а грядущая версия Android 13 будет называться Tiramisu.

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