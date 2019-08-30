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Google раскрыл беспрецедентную многолетнюю хакерскую атаку на iPhone

Google раскрыл беспрецедентную массовую атаку хакеров на iPhone

Сотрудники по вопросам безопасности компании Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на телефоны iPhone. 

Как пишет газета The Guardian, эта операция злоумышленников продолжалась на протяжении двух с половиной лет, пока ее не пресекли эксперты Google в январе текущего года.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, для проведения атаки хакеры использовали несколько зараженных вирусами интернет-сайтов, посредством которых распространялись вредоносные программы на смартфоны Apple посещавших их пользователей.

При этом отмечается, что для заражения гаджета владельцам iPhone не нужно было что-либо делать, только зайти на инфицированный ресурс.

Google отмечает, что применяемые хакерами сайты заражали еженедельно несколько тысяч смартфонов.

После заражения устройства вирусом хакеры получали доступ к разнообразной конфиденциальной информации о владельце: паролям к различным сервисам, истории переписки в мессенджерах WhatsApp, Telegram и ряде других, данным из адресной книги и электронной почты.

При перезагрузке смартфона устройство от вредоносного ПО избавлялось, отмечает издание.

Как комментирует специалист Google Ян Бир, даже после перезагрузки телефонов у хакеров все равно оставался доступ к различным аккаунтам и сервисам, пароли к которым были похищены злоумышленниками.

Google уведомила Apple о выявленных проблемах 1 февраля 2019 года. Через несколько дней после этого производитель «яблочных» смартфонов обновил операционную систему iOS и исправил данные уязвимости.

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