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Google приостановил монетизацию российских государственных СМИ

Google приостановил монетизацию российских государственных СМИ Корпорация Google приняла решение приостановить монетизацию государственных СМИ России.
ИКТ
27 февраля 2022 г. 09:39
Google приостановил монетизацию российских государственных СМИ

Корпорация Google приняла решение приостановить монетизацию государственных СМИ России.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, компания заявила, что временно запрещает российским СМИ, финансируемым государством, размещать рекламу на своих сервисах.

Ранее видеохостинг YouTube подтвердил, что заблокировал монетизацию ряда российских каналов в связи со специальной военной операцией, которую проводят ВС РФ на территории Украины. До этого монетизацию российским СМИ запретила компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram.

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