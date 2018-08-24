Google представила функцию "самоуничтожения" электронного письма

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Функция отправки "самоуничтожающегося" электронного письма стала доступной для всех пользователей почты Google, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Теперь пользователи Gmail, включая тех, кто использует почту на мобильных устройствах, могут при отправке письма указать дату, когда оно будет удалено с серверов Google и из почтового ящика получателя.

Дата может быть выставлена от одного дня до пяти лет. Настройки позволят пользователям запрещать пересылать отдельные письма другим людям, копировать или распечатывать содержащийся в них текст.

Кроме того, Gmail разрешил редактировать уже отправленные письма для мобильных устройств. Теперь пользователи смогут поправить опечатки или вовсе удалить уже отправленное письмо.