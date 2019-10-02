Google поможет попавшим в аварию пользователям

Google запускает функцию обнаружения автокатастроф для телефонов Pixel.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, приложение Personal Safety уже поступило в Google Play, хотя оно еще не было анонсировано.

Приложение помогает пользователям оставаться в безопасности и обращаться к службам экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях. Оно может выяснить, находится ли пользователь в аварии в зависимости от его местоположения и по показаниям датчиков движения и звукам из микрофона.

Если автомобиль внезапно перестал двигаться и приложение подозревает, что случилось дорожное происшествие, тогда смартфон подаст сигнал тревоги на максимальной громкости и спросит, нужна ли помощь, если пользователь не нажмет отмена, то произойдет звонок в службу спасения с указанием его местонахождения. Пользователь сможет выбрать один из вариантов экстренного вызова: медицинская помощь, пожарная служба или полиция.

Кроме того, приложение также позволяет пользователям устанавливать контакты для экстренных сообщений и делиться с ними своим статусом в случае аварии. Неясно, подключено ли новое приложение к Emergency Information в бета-версии Android Q, но, похоже, оно доступно для загрузки в любое устройство Pixel. Данная функция доступна для жителей США. О расширении списка поддерживаемых стран пока информации нет.