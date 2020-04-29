Наверх

Google открывает бесплатный доступ к видеоконференциям Meet

Google открывает бесплатный доступ к видеоконференциям Meet

Google открывает бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба компании.

До этого сервис был доступен пользователям бизнес-аккаунтов GSuite и GSuite for Education. С мая в Google Meet можно будет зарегистрироваться с помощью электронной почты. Бесплатный доступ позволит создавать конференции с участием до 100 человек. Длительность видеоконференции ограничена 60 минутами, однако, этот лимит будет действовать до 30 сентября. Также в число доступных функций входит демонстрация экрана, редактирование в режиме реального времени и свободная конфигурация окон на экране.

В компании отмечают, что к видеоконференциям нельзя будет подключить анонимных пользоватей без учетной записи Google.

Бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение нескольких недель. В дальнейшем подключиться к сервису можно будет как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!