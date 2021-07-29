Google обяжет вакцинироваться всех сотрудников, работающих в офисах

Американская корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, обязала всех сотрудников, работающих в офисах компании, пройти вакцинацию от коронавируса.

Американская корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, обязала всех сотрудников, работающих в офисах компании, пройти вакцинацию от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в блоге компании в среду сообщил директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

"Любой, кто приходит на работу в наших кампусах, должен будет вакцинироваться. Мы запускаем эту политику в США в ближайшие недели и распространим ее на другие регионы в ближайшие месяцы. Вы получите указания и детали того, как это на вас повлияет, от ваших непосредственных руководителей, мы также направим детали по исключениям для тех, кто не может пройти (вакцинацию) по медицинским или другим уважительным причинам", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Пичаи сообщил, что режим удаленной работы по желанию продлевается до 18 октября. "Данное продление даст нам время восстановить работу и при этом обеспечит гибкость для тех, кому это необходимо", - отметил глава корпорации.