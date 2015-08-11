Google объявил о масштабной реструктуризации

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Американская корпорация Google станет дочерней компанией создаваемого холдинга под названием Alphabet. Об этом говорится в сообщении одного из основателей Google Ларри Пейджа.

Крупнейшей компанией в Alphabet останется Google. При этом она подвергнется организационному сокращению — оттуда будут выделены подразделения, занимающиеся разработками, далекими от интернет-бизнеса. Эти новые компании также станут частью Alphabet.

В качестве примера Пейдж назвал компании медико-биологического профиля Life Sciences, занимающуюся разработкой глюкозочувствительных контактных линз, а также Calico, которая проводит исследования в сфере достижения долголетия.

Генеральным директором новой холдинговой структуры станет Пейдж, тогда как сооснователь Google Сергей Брин займет пост президента Alphabet.

Старший вице-президент по продуктам Google Сундар Пичаи будет назначен гендиректором обновленной Google, входящей в Alphabet.

Холдинг также будет включать в себя компанию X lab, занимающуюся разработкой средств беспилотной транспортировки.

Акции Google, котирующиеся на биржах, будут заменены на аналогичные ценные бумаги Alphabet. Старые акции будут автоматически конвертированы в такое же количество новых, с сохранением всех прежних прав.

Корпорация Google была основана в 1998 году. Ее основной актив, одноименный поисковик, был создан как учебный проект Пейджа и Брина, которые тогда были студентами Стэнфордского университета, напоминает Report со ссылкой на Lenta.ru.