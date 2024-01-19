Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании

Google (входит в Alphabet Inc.) инвестирует 1 млрд долларов в строительство центра обработки данных в Великобритании.

Google (входит в Alphabet Inc.) инвестирует 1 млрд долларов в строительство центра обработки данных в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Google.

Дата-центр будет построен на участке в 33 акра в Уолтем-Кроссе (графство Хартфордшир).

"После завершения строительства проект будет обеспечивать критически важные вычислительные мощности для предприятий по всей Великобритании, поддерживая инновации в области искусственного интеллекта и помогая обеспечить надежные цифровые услуги для клиентов Google Cloud и пользователей Google в Великобритании и за рубежом", - отмечается в сообщении.