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Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании

Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании Google (входит в Alphabet Inc.) инвестирует 1 млрд долларов в строительство центра обработки данных в Великобритании.
ИКТ
19 января 2024 г. 11:16
Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании

Google (входит в Alphabet Inc.) инвестирует 1 млрд долларов в строительство центра обработки данных в Великобритании.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Google.

Дата-центр будет построен на участке в 33 акра в Уолтем-Кроссе (графство Хартфордшир).

"После завершения строительства проект будет обеспечивать критически важные вычислительные мощности для предприятий по всей Великобритании, поддерживая инновации в области искусственного интеллекта и помогая обеспечить надежные цифровые услуги для клиентов Google Cloud и пользователей Google в Великобритании и за рубежом", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Google to invest $1 billion in UK data centre

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