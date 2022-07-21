Google начнет тестирование AR-очков на улицах

Google начнет тестировать очки с дополненной реальностью на американских улицах.

Google начнет тестировать очки с дополненной реальностью на американских улицах.

Как передает Report , об этом компания сообщила у себя в блоге .

Представители Google заявили, что начнут тестировать работоспособность прототипа своих AR-очков в общественных местах - на улицах и в публичных заведениях. В компании заметили, что планируют проверить, как функция перевода и записи видео будут работать на новом устройстве в реальных условиях.

Напомним, что в середине мая Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голоса в текст. Умные очки записывают, анализируют и переводят иностранную речь собеседника на знакомый пользователю язык.