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Google начнет тестирование AR-очков на улицах

Google начнет тестирование AR-очков на улицах Google начнет тестировать очки с дополненной реальностью на американских улицах.
ИКТ
21 июля 2022 г. 05:34
Google начнет тестирование AR-очков на улицах

Google начнет тестировать очки с дополненной реальностью на американских улицах.

Как передает Report, об этом компания сообщила у себя в блоге.

Представители Google заявили, что начнут тестировать работоспособность прототипа своих AR-очков в общественных местах - на улицах и в публичных заведениях. В компании заметили, что планируют проверить, как функция перевода и записи видео будут работать на новом устройстве в реальных условиях.

Напомним, что в середине мая Google показала прототип очков дополненной реальности с функцией перевода голоса в текст. Умные очки записывают, анализируют и переводят иностранную речь собеседника на знакомый пользователю язык.

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