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Google изменит работу с рекламой после штрафа во Франции

Google изменит работу с рекламой после штрафа во Франции Теперь Google Ad Manager будет позволять устанавливать собственные цены на рекламу "деликатных категорий интересов", а также вносить изменения в существующий рекламный продукт
ИКТ
7 июня 2021 г. 15:51
Google изменит работу с рекламой после штрафа во Франции

Американская компания Google внесет изменения в работу с рекламными технологиями на своей платформе в рамках обязательств перед антимонопольным регулятором Франции.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее в понедельник антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в секторе онлайн-рекламы.

"Последние несколько лет мы работали с антимонопольным регулятором Франции, чтобы ответить на их вопросы относительно нашей рекламной технологии и, в частности, о Google Ad Manager, нашей публикующей платформе… Мы согласились на ряд обязательств, которые облегчат использование данных и наших инструментов с другими рекламными технологиями", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что будет работать над созданием решения, которое гарантирует равный доступ к данным, связанным с аукционами по продаже мест для рекламы, которые проводятся через Google Ad Exchange. В частности, Google будет предоставлять информацию о минимальной выигравшей ставке с прошлого аукциона.

Кроме того, теперь Google Ad Manager будет позволять устанавливать собственные цены на рекламу "деликатных категорий интересов", а также вносить изменения в существующий рекламный продукт, которые позволят улучшить совместную работу Ad Manager и сторонних серверов. Компания также подтверждает, что не будет ограничивать переговоры по ценам и особым условиям своих пользователей с другими платформами.

Google входит в холдинговую компанию Alphabet, которая также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников превышает 103 тысячи человек.

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Версия на английском языке Google to change its work with ads after fine in France

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