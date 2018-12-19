Google и Facebook заплатят $450 тыс. за нарушения при размещении агитационных материалов

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Компании Google и Facebook согласились выплатить в общей сложности $455 тыс. для урегулирования претензий властей штата Вашингтон, касающихся сбора информации о политической агитации в интернете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении генпрокурора штата Боба Фергюсона.

Как следует из документа, Google выплатит $217 тыс., а Facebook - $238 тыс. Генпрокурор штата пояснил, что в июне к компаниям были поданы судебные иски, их обвинили в несоблюдении законов штата, предписывающих собирать, хранить и публиковать информацию о тех, кто заказывает размещение политической рекламы на интернет- ресурсах. Google и Facebook якобы не делали этого по крайней мере с 2013 года.

"Будь вы газетой в небольшом городе или крупной корпорацией, законы Вашингтона о раскрытии информации о политической рекламе распространяются на всех", - подчеркнул Фергюсон. В его заявлении приводятся данные, согласно которым в течение последнего десятилетия в штате Вашингтон кандидаты на выборах различного уровня и политические комитеты за размещение агитационных материалов в интернете заплатили Google $1,5 млн, а Facebook - $5,1 млн. При этом, компании якобы не смогли представить исчерпывающей информации о том, от кого поступили средства.

Ранее сообщалось о том, что Facebook грозит штраф в размере 1,6 млрд. долларов из-за утечек данных.