Google грозит штраф в 7,4 млрд. долларов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия (ЕК) направила компании Google и ее "материнской" корпорации Alphabet официальное обвинение в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем (ОС).

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

"Уведомление о претензиях" (Statement of objections) ЕК в адрес Google стало продолжением трехлетнего антимонопольного разбирательства в отношении компании и вторым фактом нарушения Google европейских законов, отметила на пресс-конференции еврокомиссар по антимонопольной политике Маргрет Вестагер.

За нарушение европейского антимонопольного законодательства компании грозит штраф объемом до 7,4 млрд. долларов США.