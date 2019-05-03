Google Chrome признан самым популярным в мире браузером

Google Chrome остаётся безоговорочным лидером на рынке интернет-браузеров по итогам апреля.

Как передаёт Report, об этом сообщает "Известия" со ссылкой на компанию Net Applications.

В апреле 2019 года веб-браузер Chrome от компании Google использовался на 65,64% компьютеров. Доля браузера Firefox от Mozilla составила 10,23%, браузеры Internet Explorer и Edge от Microsoft использовались на 8,44% и 5,53% устройств соответственно.

Ранее сообщалось, что акции холдинга Alphabet упали на 7% на фоне публикации данных о доходах компании Google.