Google Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах

Браузер Google Chrome перестанет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом
Обновление Chrome 89 принесет отказ от поддержки процессоров архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). В основном это коснется платформ до 2005 года выпуска. И если ПК на чипе Celeron M все еще можно обновить до актуальной Windows 10, то нового Chrome он не получит.
Пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие недели. Непопулярная мера Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.