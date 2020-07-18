Google будет блокировать рекламу сайтов

Американская корпорация Google запретит рекламу сайтов, распространяющих неподтвержденные теории касательно нового коронавируса.

Американская корпорация Google запретит рекламу сайтов, распространяющих неподтвержденные теории касательно нового коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По его данным, в компании уже действует политика, не допускающая рекламы ресурсов, содержащих псевдомедицинские теории, которые могут быть опасны для людей. Так, за время пандемии эксперты Google выявили и заблокировали более 200 млн. рекламных объявлений такого рода.

Однако руководство Google решило принять дополнительные меры, исходя из того, что к концу года ее убытки от рекламы ресурсов, распространяющих неподтвержденную информацию о коронавирусе, могут составить до 19 млн. долларов США. В связи с этим начиная с августа особое внимание будет уделяться ресурсам, посвященным конспирологическим теориям, связанным конкретно с COVID-19.

К их числу относится, например, утверждение о том, что основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс якобы намерен вживлять людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса. В начале лета он назвал эти домыслы "крайне глупыми или странными". Подлежащие блокировке в Google рекламные объявления будут отслеживаться как в автоматическом режиме, так и непосредственно сотрудниками компании.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).