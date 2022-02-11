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Google Analytics может прекратить свою работу во Франции из-за передачи данных в США

Google Analytics может прекратить свою работу во Франции из-за передачи данных в США Национальная комиссия по информации и гражданским свободам (CNIL) Франции может запретить работу сервиса Google Analytics американской корпорации Google на территории республики.
ИКТ
11 февраля 2022 г. 04:21
Google Analytics может прекратить свою работу во Франции из-за передачи данных в США

Национальная комиссия по информации и гражданским свободам (CNIL) Франции может запретить работу сервиса Google Analytics американской корпорации Google на территории республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте регулятора в четверг.

Указанный сервис нарушает Общий регламент о защите данных Евросоюза (ЕС).

Как указывает комиссия, посредством сервиса, предназначенного для создания статистики посещения интернет-сайтов, Google незаконно собирает информацию о французских пользователях, в том числе об их активности в интернете, и передает ее в США. "В связи с этим CNIL предписывает сайту (французского подразделения Google) соблюдать общий регламент и при необходимости остановить работу сервиса Analytics (на территории Франции)", - говорится в сообщении.

В комиссии также сослались на заявление Европейского суда, который указал на риск того, что при отправке незащищенной информации о пользователях в США к ней могут получить доступ американские спецслужбы. По мнению французского регулятора, уже принятых Google мер по обеспечению защищенности персональных данных не хватает для того, чтобы полностью исключить этот риск. У корпорации есть месяц на выполнение всех требований.

Напомним, что в ЕС использование технологий сбора информации регламентируется Директивой о защите частной жизни в электронных коммуникациях (ePrivacy Directive) и национальными законами стран-членов, принятыми на ее основе. Упомянутые законы допускают использование таких технологий только после того, как пользователь дал на это отчетливое и свободно выраженное согласие.

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