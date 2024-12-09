Годовые доходы мировой рекламной индустрии впервые превысят $1 трлн

По итогам 2024 года впервые в истории общий доход рекламной отрасли в мире превысит 1 триллион долларов США.

По итогам 2024 года впервые в истории общий доход рекламной отрасли в мире превысит 1 триллион долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет агентства GroupM.

Согласно информации, ожидается, что в 2025 году доходы вырастут еще на 7,7%, достигнув 1,1 триллиона долларов США.

Эксперты связывают это с развитием цифровых технологий и эффективным медиапланированием.

По мнению аналитиков, темпы роста рекламы продолжат ускоряться вплоть до 2029 года, что открывает перед индустрией новые возможности.