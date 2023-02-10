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В Азербайджане будут внедрены новые интерактивные е-услуги в налоговой сфере

В Азербайджане будут внедрены новые интерактивные е-услуги в налоговой сфере Внедрение некоторых новых услуг в Азербайджане послужит повышению уровня добровольного соблюдения налогового законодательства
ИКТ
10 февраля 2023 г. 13:39
В Азербайджане будут внедрены новые интерактивные е-услуги в налоговой сфере

Внедрение некоторых новых услуг в Азербайджане послужит повышению уровня добровольного соблюдения налогового законодательства

В рамках проекта по обновлению электронного портала Интернет-налогового управления планируется внедрение ряда новых услуг, которые принесут большую пользу налогоплательщикам и послужат повышению уровня добровольного соблюдения налогового законодательства.

Как передает Report, об этом сказал глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Назарли на конференции "Гейдар Алиев и налоговая система Азербайджана: навстречу к новым вызовам".

Он отметил, что в настоящее время продолжается работа над проектом обновления электронного портала Интернет-налогового управления. В портале будет новый, отвечающий современным стандартам, более простой и доступный для налогоплательщиков электронный кабинет.

Кроме того, ведется работа над созданием мобильного приложения электронного кабинета. Это позволит упростить налогоплательщикам оформление ряда операций, использование интернет-налоговой инспекции, обеспечит своевременное выполнение обязательств по налогам, социальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию.

Напомнив, что в конце года в налоговое законодательство, в том числе в Налоговый кодекс, были внесены существенные изменения, О.Назарли отметил, что в прошлом году была проведена интенсивная работа по расширению связей с бизнес-ассоциациями и общественными объединениями.

В прошлом году были продолжены мероприятия по совершенствованию налогового администрирования и цифровых платформ в соответствии с новыми вызовами экономической системы. Развитие интерактивных сервисов, сокращение бумажного документооборота и бесконтактное обслуживание являются основными приоритетными направлениями в повышении качества обслуживания и удобства для налогоплательщиков.

Среди новых интерактивных услуг, над которыми идет работа, он назвал "Преждевременное заполнение деклараций", "Электронный налоговый консалтинг", "Анализ бизнес климата и налогового бремени", "Рейтинг" ("Оценка налогового исполнения"), "Проанализируй контр-агентов", "Выдача справки по QR-коду".

Как известно, Государственная налоговая служба возглавляет рабочие группы по двум важным индикаторам реализуемого в Азербайджане проекта "Благоприятная бизнес-среда" — "Начало ведения бизнеса" и "Налогообложение". В прошлом году обе рабочие группы совместно с другими государственными структурами начали активную работу по совершенствованию в указанных сферах. В 2023 году реализация предусмотренных в дорожных картах мер привнесет серьезные инновации в этой сфере, заключил он.

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