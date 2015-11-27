​Главный технический директор компании Bakcell оказался среди финалистов премии "Технический директор года"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Главный технический директор компании Bakcell Йигит Беркташ оказался среди 7 финалистов престижной премии World Communication Awards (WCA) в категории "Технический директор года".

Как сообщает Report со ссылкой на Bakcell, премия World Communication Awards, организованная компанией Total Telecom, является одной из крупнейших событий в мировой телекоммуникационной индустрии. Являясь одной из самых престижных наград в данной отрасли, премия WCA ставит своей целью признание достижений компаний в сфере внедрения инноваций и высоких результатов в области телекоммуникаций.

Имена награждаемых технических директоров будут обнародованы в рамках торжественного ужина, который пройдет 1 декабря 2015 года на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания) при участии около 5 тыс. руководящих работников телекоммуникационной отрасли.