Главный исполнительный директор Bakcell принял участие в экспертных дискуссиях в Барселоне

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, приняла активное участие во Всемирном Мобильном Конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, организуемая GSMA выставка Mobile World Congress по праву считается одной из самых престижных и крупнейших в мире выставок мобильной индустрии.

Главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс был специально приглашен для участия в экспертной дискуссии на тему "Повышение качества обслуживания потребителя", прошедшей на Всемирном Мобильном Конгрессе, в рамках конференции "Спорт и Развлечения".

"Bakcell продолжает инвестировать значительные средства в свою сеть и в повышение качества обслуживания клиентов. Мы уверены, что инновационные технологии в комбинации с надежной сетью, являются прочным фундаментом для обеспечения высококачественного клиентского опыта для наших абонентов", - отметил Беккерс.

Вместе с руководителем Bakcell, в число приглашенных экспертов пошли такие известные топ-менеджеры как Ли Бут (главный исполнительный директор компании Active Ticketing), Нина Бибби (маркетинг-директор компании O2), Джил Го (вице-президент компании Globe) и Уильям Маннарелли (директор по вопросам недвижимости футбольного клуба Barcelona).

В ходе дискуссии эксперты обсудили положительное влияние мобильной индустрии на повышение качества клиентского обслуживания, развитие самообслуживания и эффективной инфраструктуры, а также доступа к качественному контенту.

Mobile World Congress – это ежегодное мероприятие, предоставляющее лучшую платформу для мобильной индустрии с точки зрения новых возможностей для развития бизнеса и заключения сделок. В рамках всемирного конгресса организовываются всемирные конференции и дающие почву для размышлений дискуссии, а также выставка с участием более 2200 компаний со всего мира, демонстрирующих самые передовые продукты и технологии, предопределяющие будущее рынка мобильной связи.

По уже сложившейся традиции представители компании Bakcell приняли активное участие во всемирном конгрессе, прошедшем в период с 28 февраля по 1 марта 2018 года. В рамках своего визита, руководители и ведущие менеджеры Bakcell ознакомились с самыми последними технологическими новинками и мировыми тенденциями в сфере телекоммуникаций, а также приняли участие в интересных обсуждениях.

Bakcell является общепризнанным лидером в сфере инноваций. Компания делает все возможное, чтобы обеспечить азербайджанских потребителей самыми последними продуктами и услугами в соответствии с последними мировыми тенденциями и требованиями местного рынка. Чтобы идти в ногу с современными телекоммуникационными трендами, Bakcell регулярно принимает участие в самых престижных выставках и событиях в сфере телекоммуникаций, и возвращается с таких мероприятий с новыми и самыми перспективными идеями, способными помочь в предоставлении клиентам компании услуг самого высокого качества.

С коротким видео, снятым во время дискуссии можно ознакомиться по следующей ссылке: https://goo.gl/UMqiuN