В чем главные отличия iPhone 12 Pro Max от iPhone 11 Pro Max?

В 2020 году Apple изменила подход к дифференциации возможностей флагманских смартфонов

В 2020 году Apple изменила подход к дифференциации возможностей флагманских смартфонов. В прошлом iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max отличались лишь габаритами и размерами экранов, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получили еще и разные тыльные камеры.

Эксперты MyShops постараются сравнить по всем возможным параметрам, насколько новинка стала лучше.

Ключевые характеристики экранов:

iPhone 12 Pro Max: размер 6,7 дюйма, разрешение 2778×1284 пикселя, плотность 458 пикселей на дюйм

iPhone 11 Pro Max: размер 6,5 дюйма, разрешение 2688×1242 пикселя, плотность 458 пикселей на дюйм

Увеличение составило всего 0,2 дюйма. Тем не менее, и это играет большое значение, учитывая практически неизменный размер корпуса.

Apple, как и прежде, использует Super Retina XDR. Это OLED на всю переднюю панель, который прошел процесс тонкой калибровки инженеров из Купертино. Это необходимо, чтобы добиться максимальной реалистичности цветов. Контрастность осталась на прежнем уровне: 2 000 000:1.

Дизайн: формат изменился, добавился новый цвет корпуса

Как уже отмечалось выше, Apple удалось добиться увеличения экрана при незначительных изменениях в габаритах корпуса. Это, в большей степени, касается ширины и высоты iPhone 12 Pro Max, ведь его толщина значительно уменьшилась. Это удивительно еще и на фоне наличия модуля 5G.

Разница в габаритах и весе флагманов:

iPhone 12 Pro Max: 160,8×78,1×7,4 мм, 226 г

iPhone 11 Pro Max: 158,0×77,8×8,1 мм, 226 г

Прообразом для дизайна iPhone 12 Pro Max нужно считать iPhone 5 или даже iPhone 4. Он обладает аналогичными рублеными гранями, которые явно выделяют его на фоне iPhone 11 Pro Max.

Кстати, стандарт защиты от пыли и влаги не изменился, это IP68.

Следует также упомянуть и специальное покрытие под названием Ceramic Shield, которое стало нововведением всех iPhone 12 без исключения. По заверениям Apple, оно должно уменьшить повреждения смартфонов при падении до четырех раз.

Производительность: место Apple A13 Bionic занял A14 Bionic

Сложно сказать, что кто-то сможет ощутить разницу между Apple A13 Bionic и Apple A14 Bionic в обозримом будущем. Да, у iPhone 12 Pro Max будут эксклюзивные возможности, касающиеся приложения «Камера». Скорость работы долго будет приблизительно одинаковой.

Аккумулятор

Реальную емкость аккумулятора новинки мы сможем узнать только после того, как ее в числе первых разберут iFixit или другие компании. Тем не менее, по заверениям Apple, iPhone 12 Pro Max будет работать так же долго, как iPhone 11 Pro Max, — около 20 часов в режиме воспроизведения видео.

В данном пункте также следует упомянуть про поддержку сетей следующего поколения 5G, которая появилась в iPhone 12 Pro Max.

Камеры: появился LiDAR, и его сложно назвать бесполезным

Разница в размере апертур:

iPhone 12 Pro Max: сверхширокоугольная ƒ/2,4, широкоугольная ƒ/1,6, телефото ƒ/2,2

iPhone 11 Pro Max сверхширокоугольная ƒ/2,4, широкоугольная ƒ/1,8, телефото ƒ/2,0

Еще одной аппаратной возможностью стало увеличение оптического зума с 2× до 2,5×. На презентации также шла речь про оптическое приближение 5× — в данном случае имеется ввиду весь диапазон оптического зума от сверхширокоугольной камеры до телевика.

Благодаря использованию Apple A14 Bionic, а также LiDAR, iPhone 12 Pro Max также научился делать портретные снимки с использованием ночного режима. Датчик определения глубины пространства анализирует расстояния до объектов, а также их расположение для правильного размытия фона.

В числе нововведений также оказалось HDR-видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду, а также видео в режиме «Таймлапс» в режиме «Ночь». Других нововведений во время съемки видео при переходе с iPhone 11 Pro Max на iPhone 12 Pro Max вы не заметите.

Аксессуары: комплект поставки

Конечно, одним из наиболее примечательных моментов всех новых iPhone, а также тех, которые остались в официальной продаже, стал ощутимо обедневший комплект поставки. Чтобы уменьшить углеродный след, Apple решила не класть в коробку проводные наушники, а также блок питания.

В числе интересных решений для использования дополнительных аксессуаров точно следует отнести интерфейс MagSafe. Он предполагает крепление чехлов, доков и даже беспроводных зарядок к задней панели с помощью системы магнитов.

Объем памяти

В Apple наконец-то поняли, что 64 ГБ памяти для флагманского смартфона в 2020 году уже крайне мало. Именно поэтому в компании приняли волевое решение увеличить минимальный объем хранилища до 128 ГБ.

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