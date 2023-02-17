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Глава YouTube Сьюзан Войчицки покидает свой пост

Глава YouTube Сьюзан Войчицки покидает свой пост Генеральный директор онлайн-видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки объявила в четверг о том, что уходит со своей должности.
ИКТ
17 февраля 2023 г. 00:25
Глава YouTube Сьюзан Войчицки покидает свой пост

Генеральный директор онлайн-видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки объявила в четверг о том, что уходит со своей должности.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Я приняла решение оставить свой пост руководителя YouTube и начать новую главу в своей жизни, сфокусировавшись на семье, здоровье и личных проектах", - написала она в своем блоге.

Руководившая YouTube на протяжении девяти лет Войчицки добавила, что новым генеральным директором видеохостинга станет Нил Мохэн, с 2015 года возглавляющий отдел контроля производства. Уходящая глава сервиса останется консультантом в холдинге Alphabet, владеющим технологическим гигантом Google, который купил YouTube в 2006 году.

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