Глава Минтранса обсудил вопросы сотрудничества с генсеком Международного союза электросвязи

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев провел встречу с генеральным секретарем Международным союзом электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с генеральным секретарем Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин.

Как сообщает Report , об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, в рамках встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и МСЭ.

"Обсудили вопросы сотрудничества между организацией и Азербайджаном в сфере телекоммуникаций. Подчеркнули важность принятой Декларации о "зеленом" цифровом плане действий в рамках COP29, которую поддержали более тысячи заинтересованных сторон. Обменялись мнениями о подготовке к Всемирной конференции по развитию электросвязи, которая пройдет в следующем году в Баку", - отметил Р.Набиев.