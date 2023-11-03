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Глава МИД ФРГ: ЕИБ покроет 50% затрат на интернет-кабель через Черное море

Глава МИД ФРГ: ЕИБ покроет 50% затрат на интернет-кабель через Черное море Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов покрыть половину затрат на интернет-кабель через Черное море, общая стоимость которого оценивается в 45 млн евро.
ИКТ
3 ноября 2023 г. 12:50
Глава МИД ФРГ: ЕИБ покроет 50% затрат на интернет-кабель через Черное море

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов покрыть половину затрат на интернет-кабель через Черное море, общая стоимость которого оценивается в 45 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на германские СМИ, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Планируемый подводный интернет-кабель через Черное море в рамках программы ЕС Global Gateway охватит Армению и Азербайджан, и соединит с нами. Европейский инвестбанк готов покрыть почти половину общих затрат, которые составляют 45 млн евро", - заявила она в преддверии ее визита в Армению и Азербайджан.

Ранее сообщалось о планах главы МИД ФРГ посетить в пятницу Ереван, а на следующий день - отправиться в Баку.

Газета The Financial Times ранее со ссылкой на документы Еврокомиссии сообщила о том, что ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих через Россию. Протяженность кабеля составит 1 100 километров.

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Версия на азербайджанском языке EIB Qara dənizin dibi ilə çəkiləcək internet kabelinin xərclərinin 50 %-ni qarşılayacaq

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