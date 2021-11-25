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Глава Instagram впервые даст показания в Конгрессе США

Глава Instagram впервые даст показания в Конгрессе США Глава социальной сети Instagram Адам Моссери согласился дать показания в Конгрессе США.
ИКТ
25 ноября 2021 г. 06:42
Глава Instagram впервые даст показания в Конгрессе США
Адам Моссери

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери согласился дать показания в Конгрессе США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, Моссери впервые предстанет перед американскими законодателями 6 декабря, чтобы ответить на вопросы о безопасности детей и подростков в интернете. Ранее в Конгрессе выступал глава Facebook, которая недавно была переименована в Meta, Марк Цукерберг.

В октябре в Сенате Конгресса США состоялись первые слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в Facebook знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не принимали мер, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей.

Переданные ранее Хауген в прессу внутренние данные Facebook подтверждают ее обвинения. Они публиковались в различных СМИ на протяжении последних недель. Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регулирования его деятельности.

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