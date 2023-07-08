Глава Instagram: Threads не создана для политики и новостей

Новая соцсеть Threads не создана для новостей и политики.

"Новая соцсеть Threads не создана для новостей и политики".

Как передает Report со ссылкой на портал Business Insider, об этом заявил глава Instagram Адам Моссери.

Он ясно дал понять, что не видит в новом конкуренте Twitter место, где будут приветствовать жесткие новости и политику.

"Я не хочу сказать, что политика и новости не важны ... Но я считаю, что с точки зрения платформы любое дополнительное участие или доход, которые они могут принести, вовсе не стоят того тщательного изучения, негатива (давайте будем честными) или рисков целостности, которыми они сопровождаются», - пояснил Моссери.