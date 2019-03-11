Глава BlackBerry раскритиковал сгибающиеся смартфоны

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сгибающиеся смартфоны не должны выходить на рынок, поскольку нуждаются в усовершенствовании.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил исполнительный директор компании BlackBerry Джон Чен.

По его мнению, подобные смартфоны слишком дороги, тяжелы и неудобны, а также имеют другие технические проблемы и обычному пользователю лучше их не приобретать.

Разработкой гнущихся смартфонов занимаются компании Apple, Samsung и Huawei. Основной проблемой в их производстве считается трудность в создании достаточно прочного и долговечного экрана.

Напомним, что в конце февраля компания Samsung представила первый в мире гнущийся смартфон.