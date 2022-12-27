Глава Baku TV: Будем стремиться и впредь повышать качество медиа-продукции

"Достижение такого успеха порталом Baku TV является для нас стимулом. Мы будем и дальше стараться повышать качество информации".

Достижение столь значимого успеха порталом Baku TV является стимулом для дальнейшего роста, стремления и дальше повышать качество производимой медиа-продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Baku TV Рамин Джафаров, выступая на церемонии вручения сертификатов ISO ООО Global Media Group.

Он выразил глубокую благодарность руководству Global Media Group за созданные условия: "Baku TV всегда отличался своим стилем на телевизионном пространстве. И обещаю, что вы и впредь будете смотреть интересный, отличающийся от всех Baku TV. Наша команда состоит из профессионалов, и я верю в их силу. Хотя у нас небольшой коллектив, но он обладает серьезным потенциалом, способны на многое".

Отметим, что компании, входящие в ООО Global Media Group - информационное агентство Report, новостной сайт Oxu.az, портал Baku TV и аутсорсинговая компания ООО Global Management удостоены сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001.