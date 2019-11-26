Глава Bakcell: Нашим клиентам не нужна технология 5G

На сегодняшний день технология 5G не приемлема для азербайджанского рынка. Потому что она совершенно новая и ее использование в Азербайджане очень ограничено.

Об этом заявил Report главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

"Потребителям не нужна связь пятого поколения, и в ближайшем будущем ситуация не изменится. Данная технология востребована больше на роботизированных заводах и фабриках. Кроме того, она используется во всем мире для автоматизированного управления автомобилем. На нашем мобильном рынке технология не будет использоваться в ближайшие годы. Также у потребителей практически нет устройств для поддержки этой технологии", - сказал он.

Он отметил, что используемые сегодня технологии - 2G, 3G и 4G - считаются наиболее эффективными в мире. Они способны удовлетворить все потребности мобильной связи, современные потребители даже не используют все возможности технологии 4G.

"Для использования технологии 5G количество базовых станций и зона покрытия должны быть удвоены. Это принесет выгоду только шведским и китайским производителям оборудования, а обычные пользователи не смогут воспользоваться преимуществами. Такие инвестиции нецелесообразны на сегодняшний день. Потребители не будут использовать эту технологию", - сказал представитель Bakcell.

Он также отметил, что компания работает над введением в обращение номеров с префиксом 099.