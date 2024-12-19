Глава "Азеркосмоса": Рост числа полетов в космос актуализирует медицинские вопросы

10:56

В ближайшие 10 лет ожидается значительное увеличение числа лиц, отправляющихся в космос, что делает медицинские вопросы особенно актуальными.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") Самеддин Асадов на открытии специальной учебной программы "Основы космической медицины".

"Развитие космических технологий показывает, что в будущем больше людей - как профессиональных астронавтов, так и космических туристов - будут отправляться на международные космические станции и орбиту. Это подчеркивает важность медицинских вопросов в космосе", - отметил Асадов.

Он добавил, что исследования в космосе и медицина тесно взаимосвязаны. "Многие медицинские технологии, такие как ультразвуковые аппараты, устройства для коррекции зрения и слуха, а также ушные термометры были изначально разработаны для астронавтов. Сегодня эти изобретения широко применяются в медицине", - сказал Асадов.