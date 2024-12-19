О нас

Глава "Азеркосмоса": Рост числа полетов в космос актуализирует медицинские вопросы

Глава "Азеркосмоса": Рост числа полетов в космос актуализирует медицинские вопросы 10:56
ИКТ
19 декабря 2024 г. 11:44
Глава Азеркосмоса: Рост числа полетов в космос актуализирует медицинские вопросы

В ближайшие 10 лет ожидается значительное увеличение числа лиц, отправляющихся в космос, что делает медицинские вопросы особенно актуальными.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") Самеддин Асадов на открытии специальной учебной программы "Основы космической медицины".

"Развитие космических технологий показывает, что в будущем больше людей - как профессиональных астронавтов, так и космических туристов - будут отправляться на международные космические станции и орбиту. Это подчеркивает важность медицинских вопросов в космосе", - отметил Асадов.

Он добавил, что исследования в космосе и медицина тесно взаимосвязаны. "Многие медицинские технологии, такие как ультразвуковые аппараты, устройства для коррекции зрения и слуха, а также ушные термометры были изначально разработаны для астронавтов. Сегодня эти изобретения широко применяются в медицине", - сказал Асадов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azercosmos: Number of space travelers expected to increase significantly in next decade
Версия на азербайджанском языке Saməddin Əsədov: "Kosmosa çıxışda gözlənilən artım tibb mövzularını daha da aktuallaşdırır"

Другие новости из категории

4SIM: Состоялась презентация проекта ArcGIS
Фото4SIM: Состоялась презентация проекта ArcGIS
19 декабря 2024 г. 05:22
Стратегия по развитию человеческого капитала Azerconnect Group в отчете Всемирного банка
Стратегия по развитию человеческого капитала Azerconnect Group в отчете Всемирного банка
18 декабря 2024 г. 11:00
Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США
Ракета SpaceX вывела на орбиту группу разведывательных спутников США
17 декабря 2024 г. 19:25
В Азербайджане назван сектор, наиболее подверженный кибератакам
В Азербайджане назван сектор, наиболее подверженный кибератакам
17 декабря 2024 г. 17:19
Китай успешно запустил группу коммуникационных спутников
Китай успешно запустил группу коммуникационных спутников
16 декабря 2024 г. 19:46
Азербайджан улучшил в ноябре позиции в мировом рейтинге по скорости широкополосного интернета
Азербайджан улучшил в ноябре позиции в мировом рейтинге по скорости широкополосного интернета
16 декабря 2024 г. 17:22
Большинство жалоб на телекоммуникации в Азербайджане связано с фиксированным интернетом
Большинство жалоб на телекоммуникации в Азербайджане связано с фиксированным интернетом
16 декабря 2024 г. 16:06
SpaceX планирует создать за $1,8 млрд стартовый комплекс для лунной ракеты
SpaceX планирует создать за $1,8 млрд стартовый комплекс для лунной ракеты
15 декабря 2024 г. 18:17
Азербайджан и Турция планируют в 2025 году интеграцию систем цифрового документооборота
Азербайджан и Турция планируют в 2025 году интеграцию систем цифрового документооборота
13 декабря 2024 г. 18:28
В Азербайджане зафиксировано более миллиарда транзакций в системе Digital Bridge
В Азербайджане зафиксировано более миллиарда транзакций в системе Digital Bridge
13 декабря 2024 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi