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    Глава Apple заявил, что слишком часто пользуется iPhone

    Я думал, что был относительно дисциплинированным на этот счёт...Но я ошибался

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Глава компании Apple Тим Кук признался в интервью CNN, что пользуется своим iPhone чаще, чем следует, передает Report.

    «Я думал, что был относительно дисциплинированным на этот счёт...Но я ошибался», — сказал Кук.

    Он добавил, что понял это после того, как попробовал функцию Screen Time.

    «Когда я начал получать данные, я обнаружил, что провожу (за своим iPhone. — Report) больше времени, чем следует», — добавил глава компании Apple.

    Отмечается, что в ходе интервью Кук рассказывал о функции Screen Time, которая будет доступна в новой версии операционной системы iOS 12. Как уточняется, в частности, благодаря Screen Time пользователь может контролировать время использования приложений.

    Ранее стало известно, что компания Apple представила новую версию своей операционной системы iOS 12.

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