Глава Apple раскритиковал Белый дом из-за действий ФБР

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Глава компании Apple Тим Кук заявил, что недоволен тем, что администрация президента США Барака Обамы не обсудила с компанией запрос ФБР о взломе телефона Саида Фарука, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

"Я не думаю, что такие важные для этой страны вещи должны решаться таким образом", - заявил Кук в интервью телекомпании ABC.

По словам Кука, решение ФБР плохо для Америки и может создать опасный прецедент.

Ранее американский суд обязал Apple помочь ФБР получить информацию из iPhone, которым пользовался Саид Фарук, устроивший стрельбу в Сан-Бернардино.

Тим Кук отказался помогать властям, заявив, что взлом одного телефона поставит под угрозу безопасность данных всех владельцев iPhone. Решение Apple поддержали Google, WhatsApp, Facebook и Twitter.

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров также встал на сторону главы Apple.

26 февраля заканчивается срок, в течение которого Apple должна дать окончательный ответ о своем решении относительно помощи ФБР.