Герои Азербайджана на почтовых марках

ООО "Азермарка", действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, выпустило в обращение почтовые марки под названием "Азербайджан 2020"

ООО "Азермарка", действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, выпустило в обращение почтовые марки под названием "Азербайджан 2020".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Марки посвящены главным героям двух важнейших событий 2020 года – пандемии коронавируса и Отечественной войны.

На первой марке изображен фотоколлаж солдата и врача, на второй – дезинфектора и сапера. Цель – посредством марок вписать в историю имена наших соотечественников, сражавшихся с вирусом в период пандемии и 44-дневной Отечественной войны, а также поведать об их самоотверженности местным и зарубежным филателистам.

В выпуске использованы работы фотографов Романа Исмаилова, Азиза Керимова и Тофика Бабаева. Марки двух видов, созданные главным художником "Азермарка" Вугаром Эйюбовым, напечатаны в Республике Беларусь по 8 экземпляров на каждом листе тиражом 50 000 экземпляров.

Кроме того, изготовлено 200 конвертов первого дня.