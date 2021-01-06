О нас
Report Georgia
Аудио новости

Герои Азербайджана на почтовых марках

Герои Азербайджана на почтовых марках ООО "Азермарка", действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, выпустило в обращение почтовые марки под названием "Азербайджан 2020"
ИКТ
6 января 2021 г. 13:00
Герои Азербайджана на почтовых марках

ООО "Азермарка", действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, выпустило в обращение почтовые марки под названием "Азербайджан 2020".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Марки посвящены главным героям двух важнейших событий 2020 года – пандемии коронавируса и Отечественной войны.

На первой марке изображен фотоколлаж солдата и врача, на второй – дезинфектора и сапера. Цель – посредством марок вписать в историю имена наших соотечественников, сражавшихся с вирусом в период пандемии и 44-дневной Отечественной войны, а также поведать об их самоотверженности местным и зарубежным филателистам.

В выпуске использованы работы фотографов Романа Исмаилова, Азиза Керимова и Тофика Бабаева. Марки двух видов, созданные главным художником "Азермарка" Вугаром Эйюбовым, напечатаны в Республике Беларусь по 8 экземпляров на каждом листе тиражом 50 000 экземпляров.

Кроме того, изготовлено 200 конвертов первого дня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan qəhrəmanlarının adına poçt markaları hazırlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
1 января 2021 г. 11:22
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi