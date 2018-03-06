Георгий Звиададзе: BBF осуществляет работу, которую хотят выполнять правительства во многих странах

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодняшняя встреча и подписание меморандума о сотрудничестве с Baku Business Factory (BBF) имеет для нас очень важное значение.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства инноваций и технологий Грузии (GİTA) Георгий Звиададзе на церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между BBF и GİTA.

Г.Звиададзе отметил, что BBF осуществляет работу, которую хотят выполнять правительства во многих странах:

"Грузия, как и Израиль, выбрала себе новый путь создания "стартап-нации", основанный на единстве и инновациях. Это единственный способ достичь своих будущих целей. Мы работаем с рядом компаний и правительствами за пределами Грузии, консультируем их. Аналогичную работу мы будем выполнять в Азербайджане".

Председатель GITA также назвал причины успеха стартапов в Грузии:

"Мы обращаемся с ними, как со своими сотрудниками. Мы спрашиваем у них, что вас привлекает в Дубае, Гонконге, США, чтобы мы смогли создать такую же экосистему здесь. Мы выслушиваем наших людей, что является основной причиной нашего успеха".

Г.Звиададзе также отметил, что изменения в налоговой системе Грузии сказались и на стартапах:

"Мы также оказали поддержку стартапам на уровне изменений в налоговой системе. Они могут продолжить свою деятельность, заплатив в качестве налога 1% от оборота до 500 тысяч лари (350 тысяч манатов) в налоговой форме. Международные организации предпочитают работать по этой системе в Грузии. У нас есть возможность организовать 25-минутную встречу с министром экономики Грузии и его помощниками любого стартаповца, пожелавшего встретиться с этими лицами", - сказал он.

Представитель GITA отметил, что на проектирование идей в Грузии выделяется грант в размере 2 000 долларов:

"Мы организуем лагеря в Грузии, где им даются знания, как проектировать свои идеи. После тренингов мы приглашаем в комитет молодых людей, которые могут писать свои проекты, и если они докажут, что могут реализовать свои идеи, мы выделяем им микрогрант на 2 000 долларов. Во многих случаях международные консультанты говорят, что нельзя заранее выделять средства тем, кто не имеет бизнес-плана. Но мы пытаемся им объяснить, что эти люди способны написать бизнес-план позже. На мой взгляд, их подход часто убивает творческие идеи. Так же как банки сегодня не выделяют деньги на стартапы".

Г.Звиададзе также отметил, что они выделяют до 500 тысяч лари (350 тысяч манатов) на успешные стартапы:

"Мы выделяем 100 тысяч лари (70 тыс. манатов) на стартапы, успешно вышедшие из бизнес-инкубаторов. Это не грант. Мы называем это "matching grant". Мы требуем от них самим выделять до 10% необходимой суммы. После того как они сделают это, мы также выделяем средства. Тех, чья рыночная доля в сегменте превышает 10%, мы приглашаем на наши следующие тренинги и помогаем им превысить рыночную долю в 30-50%. Мы имеем возможность выделить до 500 тыс. лари на стартапы, чья рыночная доля достигла 50%. Мы делаем это для того, чтобы они могли выйти на внешние рынки".