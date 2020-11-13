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Гендиректор Panasonic уйдет в отставку

Гендиректор Panasonic уйдет в отставку Кадзухиро Цуга покинет свой пост 24 июня 2021 года
ИКТ
13 ноября 2020 г. 11:46
Гендиректор Panasonic уйдет в отставку

Генеральный директор японского гиганта электроники Panasonic Кадзухиро Цуга покинет свой пост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу объявила японская компания.

В сообщении отмечается, что Цуга покинет свой пост 24 июня будущего года, его место займет Юки Касуми. Сообщается также, что в 19:00 по местному времени (14:00 по бакинскому времени) Panasonic даст пресс-конференцию, в ходе которой, в частности, объяснит соответствующее решение и расскажет о дальнейших планах корпорации.

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Версия на английском языке Panasonic CEO to step down from his positions

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