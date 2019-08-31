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Гендиректору Twitter вернули контроль над его страницей - ОБНОВЛЕНО

​Гендиректору Twitter вернули контроль над его страницей

Сотрудники Twitter вернули гендиректору этой социальной сети Джеку Дорси контроль над его страницей, которую ранее взломали неизвестные.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Twitter.

Как в нем уточняется, безопасность учетной записи восстановлена, "нет никаких свидетельств того, что в системы Twitter было совершено проникновение".

***01:16

Twitter-аккаунт основателя социальной сети Джека Дорси взломали.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в компании.

"Нам известно, что аккаунт Дорси был взломан, и выясняем, что произошло", - говорится в сообщении команды по коммуникациям.

Публикации злоумышленников в аккаунте Дорси с более чем 4 миллионами подписчиков были удалены. Тем не менее, как сообщают СМИ, там были опубликованы несколько расистских сообщений и угроз взрыва. Как пишет New York Times, в аккаунте Дорси появлялись заявления о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана.

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