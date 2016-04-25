​Гендиректор Google: Эра смартфонов подошла к концу

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ “Эра смартфонов подошла к концу. В ближайшее время самый популярный гаджет уступит место искусственному интеллекту".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, это мнение высказал гендиректор Google Сундар Пичаи.

По словам Сундара Пичаи, происходит смена приоритетов: "В мире, в котором мобильность стоит на первом месте, именно смартфоны и планшеты являются предметами первой необходимости. Но вскоре ситуация изменится. И хотя электронные устройства никуда не денутся, использоваться они будут иначе".

Google уже многое сделал в направлении искусственного интеллекта.

По некоторой информации, Google работает над проектом, объединяющим преимущества разных типов искусственного интеллекта. "В частности, ассистент сможет следовать за вами, каким бы устройством вы ни пользовались. Здесь подход напоминает то, что делает Microsoft со своей Cortana. Именно Google совершит революцию на рынке, потому что больше других знает о технологиях поиска", - сообщил гендиректор.