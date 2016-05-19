​Гендиректор Bakcell: Компания продолжит ускоренные работы в сфере технологии LTE

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый генеральный исполнительный директор компании Bakcell - первого мобильного оператора Азербайджана.

Как сообщает Report, новый глава Николай Бекерс представлен журналистам на сегодняшней конференции.

По информации, Н.Бекерс имеет 20-летний опыт в секторе финансов и телекоммуникаций. Новый директор приступил к исполнению обязанностей с начала мая, до этого с 2013 года он являлся главой Telecom Romania Communications S.A..

Коснувшись планов Bakcell, новый глава компании подчеркнул заинтересованность компании в переходе на технологию LTE: "Азербайджан зависим от нефтяных доходов и резкое удешевление нефти на мировом рынке, а также подорожание иностранной валюты способствуют сокращению спроса со стороны клиентов на ряд услуг. Компания продолжит ускоренные работы в сфере технологии LTE. Однако следует учесть, что оборудование LTE дорогостоящее и Bakcell намерен окупить инвестиции".

Напомним, что прежний генеральный исполнительный директор Bakcell Ричард Ширер занимал эту должность с 1 апреля 2011 года.